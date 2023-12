Campeonato Inglês tem árbitro negro pela 1ª vez em 15 anos

O ex-bombeiro Sam Allison, de 42 anos, se tornou nesta terça-feira o primeiro árbitro negro a comandar uma partida do Campeonato Inglês em 15 anos. Ele apitou a vitória do Luton Town sobre o Sheffield United por 3 a 2, um jogo que teve duas viradas e dois gols contra.

O primeiro árbitro negro a atuar no Campeonato Inglês foi Uriah Rennie, que comandou mais de 300 jogos da primeira divisão entre 1997 e 2008.

A Federação Inglesa de Futebol estabeleceu metas para aumentar a diversidade na arbitragem em toda a estrutura do esporte no país e busca um aumento de 1.000 árbitras e 1.000 árbitros negros ou asiáticos em todos os níveis em três anos.

De acordo com a federação, existem 32 mil árbitros atuando em todos os níveis do futebol na Inglaterra. Pouco mais de 8% se identificam como negros ou descendentes de asiáticos ou mestiços. O porcentual cai para 4% no futebol profissional masculino.

O chefe do PGMOL (entidade que reúne os árbitros), Howard Webb, afirmou que a escalação de Allison acontece em um "momento crucial" para o esporte. No sábado, Rebecca Welch se tornou a primeira árbitra em um jogo do Campeonato Inglês, na vitória de Burnley por 2 a 0 sobre o Fulham.

O jogo comandado por Sam Allison aconteceu no estádio Bramall Lane, em Sheffield, e o árbitro distribuiu cinco cartões amarelos, todos para jogadores do time da casa.

A partida reuniu dois times que estão na zona de rebaixamento e contou com duas viradas e dois gols contra.

O Luton Town abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Lokonga. Sheffield United conseguiu a virada no segundo tempo, com McBurnie, aos 16 minutos, e Ahmedhodzic, três minutos depois. Os visitantes, porém, retomaram a vantagem no placar com gols contra de Robinson aos 32 minutos e Slimane aos 36.

O Luton Town soma 15 pontos, está na 18ª posição e volta a jogar no sábado, quando recebe o Chelsea. No mesmo dia, o lanterna Sheffield, com apenas 9 pontos, vai a Manchester enfrentar o City.

Em outro jogos do chamado Boxing Day, o Bournemouth (25) derrotou Fulham (21) por 3 a 0.