Ituano contrata atacante Bruno Alves, destaque no acesso com o Paysandu em 2023

O Ituano acertou mais uma contratação para 2024, que começará com a disputa do Paulistão. Nesta terça-feira, o clube anunciou o atacante Bruno Alves, de 31 anos, que estava no Paysandu nesta temporada e acumula passagens por outros clubes paulistas.

Bruno Alves teve boa sequência em 2023, atuando em 34 partidas, com quatro gols, ajudando o Paysandu a conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, ele jogou pelo rival Remo, somando 32 jogos e sete gols. Depois, teve curta passagem pela Ponte Preta, com seis jogos na Série B.

Outros clubes paulistas durante sua carreira foram Sport Barueri, ainda na base, e Red Bull Brasil e Oeste, como profissional. Náutico, Cuiabá, Juventude, Caxias-RS, CSA, Brusque, entre outros, também estão na lista.

No Paulistão, o Ituano integra o Grupo A, ao lado de Portuguesa, Santo André e Santos. Entretanto, só enfrentará adversários das outras chaves. Sua estreia será em 21 de janeiro, diante do São Bernardo, fora de casa.