Liverpool volta a vencer, faz 2 a 0 no Burnley e dorme na liderança do Inglês

Após dois empates consecutivos, o Liverpool voltou a vencer no Campeonato Inglês e assumiu a liderança provisória. Nesta terça-feira, pela 19ª rodada, o time do técnico Jürgen Klopp venceu o Burnley por 2 a 0 e chegou aos 42 pontos, dois a mais que o Arsenal, que só joga na quinta contra o West Ham (30).

Nas duas rodadas anteriores, mesmo jogando em casa, o Liverpool só conseguiu dois pontos contra rivais do Big Six (grupo das seis maiores potências do Inglês), Manchester United e Arsenal. Nesta terça, o time voltou a jogar como visitante, mas contra um adversário teoricamente muito mais fraco. Campeão da divisão de acesso na última temporada, o Burnley está na zona de rebaixamento, com 11 pontos, ocupando a penúltima colocação.

O Liverpool saiu na frente logo aos 6 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de fora da área do atacante uruguaio Darwin Nuñez. O líder da competição teve ainda dois gols anulados antes de o português Diogo Jota colocar a bola no canto direito do goleiro James Trafford, destaque da partida, aos 45 minutos do segundo tempo.

O time tem agora 39 gols, segundo melhor ataque do campeonato, sendo que 15 foram marcados nos 15 minutos finais da partida. O Liverpool é a equipe que mais marca no "apagar das luzes" no Inglês. Além disso, o time venceu seus últimos sete jogos do campeonato no chamado Boxing Day, a mais longa sequência de triunfos de sua história. Já o Burnley continua com o péssimo aproveitamento em seu estádio. O time perdeu 11 de seus últimos 12 jogos em Turf Moor.

Na próxima rodada, o Liverpool joga em casa contra o Newcastle (29 pontos), na segunda-feira. O Burnley enfrenta o Aston Vila (39), no sábado, como visitante.