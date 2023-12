Cristiano Ronaldo leva a melhor em encontro com Benzema, faz dois e chega aos 53 gols em 2023

Cristiano Ronaldo continua brilhando na Arábia Saudita. Nesta terça-feira, em encontro com Benzema e o atual campeão AL-Ittihad, o português foi um dos destaques da goleada por 5 a 2 em Jeddah que deixou o Al-Nassr a somente seis pontos do líder Al-Hilal, time de Neymar. O camisa 7 anotou duas vezes e se isolou na artilharia da temporada ao subir para 53 gols.

O jogo no King Abdullah, em Jeddah, onde foi disputado o Mundial de Clubes, era atrasado da 17ª rodada justamente pela participação da equipe de Benzema e do técnico Marcelo Gallardo na competição ente os campeões do planeta. E começou com os mandantes abrindo o placar.

Benzema e Cristiano Ronaldo deram forte abraço antes de a bola rolar, ainda no corredor dos vestiários, onde ficaram batendo um papo. Ambos foram multicampeões no Real Madrid jogando juntos. No jogo, quem apareceu primeiro foi o francês, que serviu Hamdallah para o Al-Ittihad abrir 1 a 0.

Logo depois, porém, o árbitro deu um pênalti bastante questionável de Benzema e Cristiano Ronaldo bateu com precisão para assumir a artilharia do ano, com 52 gols. Antes do intervalo, veio a virada, após jogada brasileira. Assistência de Alex Telles e gol de Anderson Talisca.

O Al-Ittihad voltou do intervalo com tudo e logo empatou, novamente com Hamdallah. Desta vez a assistência foi do brasileiro Igor Coronado. A geração verde-amarela apareceria novamente para ser decisiva. O volante Fabinho cometeu novo pênalti para o Al-Nassr aos 22 minutos e acabou expulso por acúmulo de cartões amarelos.

Cristiano Ronaldo bateu com categoria, voltou a colocar sua equipe em vantagem e subiu para 53 gols no ano. Ainda veria o companheiro Sadio Mané transformar a vitória em goleada com outros dois gols. O senegalês anotou aos 31 e aos 36, aproveitando passes de Talisca e Otávio.