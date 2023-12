Santos contrata o experiente meia Giuliano por um ano e anuncia permanência de Furch

Giuliano é do Santos. O meia dispensado pelo Corinthians após o Brasileirão foi confirmado como reforço do Santos para 2024 nesta terça-feira. Aoss 33 anos, o jogador assinou contrato por um ano com a aopção de renovar por mais 12 meses.

"Bem-vindo, Giuliano! O meio-campista Giuliano é do Santos! O atleta chega à Vila Belmiro com contrato de 1 ano (e opção de renovação por mais 12 meses)", anunciou o Santos em suas redes sociais, confirmando notícia que agitou torcedores antes do Natal.

Giuliano aceitou op desafio de ser um dos líderes do renovado elenco santista para a missão de reconduzi-lo à elite nacional após queda no Campeonato Brasileiro. Apesar de o Santos ter confirmado o acordo, o contrato será assinado somente em janeiro, após realização de exames médicos.

O presidente Marcelo Teixeira não escondeu após ser eleito que não seguraria jogadores insatisfeitos com o Santos após a queda no Brasileirão. Queria nomes empenhados em vestir a camisa do Santos com honra e gostou do papo com o meia, que prometeu lutar para "recolocar o time na elite."

Soteldo foi negociado com o Grêmio justamente por não querer jogar a Série B. Outros nomes também devem sair, como Jean Lucas, em negociação com o Bahia, e Lucas Lima, nos planos do Cruzeiro. Giuliano seria um dos responsáveis por organizar o meio-campo santista, ao lado de Pituca e Tomás Rincón.

O Santos fez questão de divulgar seus principais passos na carreira. "O atleta de 33 anos iniciou a sua carreira no Paraná, em 2007. Depois passou pelo Internacional/RS, Dnipro (Ucrânia), Grêmio, Zenit (Rússia), Fenerbahce (Turquia), Al-Nassr (Arábia Saudita), Istanbul Basaksehir (Turquia) e nas duas últimas temporadas esteve no Corinthians."

JULIO FRUCH FICA

A diretoria santista ainda celebrou acordo com o atacante argentino Julio Furch, que aceitou reduzir seus salários e é o terceiro titular a ficar após acordo. Antes, o goleiro João Paulo e o volante Rincón haviam aceitado se enquadsrar nma nova política financeira santista.

"O atacante argentino Julio Furch é mais um jogador do Santos FC que se adequou à nova política salarial, que vem sendo implantada pela nova gestão do Clube. O atleta aceitou reduzir seu salário, demonstrando comprometimento com o atual momento do clube e com o projeto que prevê, sobretudo, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro."