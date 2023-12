Neymar chega em Cruzeiro de muleta, faz tratamento 'no rolê' e fala em 'comprar Santos'

Começou a programação do Ney em Alto Mar, o cruzeiro de fim de ano de Neymar. Registros publicados nas redes sociais mostram o craque curtindo shows, sendo tietado por fãs e músicos e até mesmo fazendo tratamento para o joelho lesionado. As festas vão até dia 29 de dezembro. O cruzeiro zarpou de Santos dia 26. A capacidade do navio é de 4.363 passageiros. A expectativa é de que o faturamento chegue a R$ 15 milhões.

O pacote de menor custo foi de 12 parcelas de R$ 391,67 (totalizando R$ 4.700,04) por pessoa em uma cabine quádrupla interna e sem janela. Já a opção mais cara, para ficar em cabine dupla, externa e com varanda, custou 12 parcelas de R$ 575 (R$ 6.900). Em todos os casos, há a obrigatoriedade do pagamento de R$ 860 referente à taxa portuária. O navio partiu com todas as cabines lotadas. Bebidas, serviços de bares e outras atrações, como simulador de Fórmula 1, não estão inclusos nos valores. Havia a dúvida se o anfitrião Neymar iria aparecer em alto mar. Ele foi e fez a festa.

Nesta quarta-feira, primeiro dia das grandes festas, Neymar chegou acompanhado do filho Davi Lucca e do amigo Lucas Lima, jogador do Santos. O padrinho do cruzeiro estava de muletas e caminhando devagar. Recentemente, o jogador do Al-Hilal passou por uma cirurgia de correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, machucados em jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa.

A lesão aconteceu em outubro, quando Neymar defendia a seleção na derrota por 2 a 0 contra o Uruguai. Inicialmente, o retorno era previsto para julho de 2024. Entretanto, a previsão mudou para agosto. Com isso, Neymar não poderá atuar nos amistosos de março e junho da seleção brasileira e está fora da Copa América de 2024, que será disputada nos EUA entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

O camisa 10 chegou a ter o contrato com o Al-Hilal suspenso para que o clube pudesse inscrever novo estrangeiro durante sua ausência.

Comprar o Santos? 'Deixa comigo'

Negrete, criador de conteúdo sobre futebol nas redes sociais, foi um dos tripulantes que registraram cenas do cruzeiro e uma delas ao lado de Neymar. O influenciador propôs: "Imagina eu e tu no Santos um dia". Ao passo que Neymar responde: "Vou comprar e vou te contratar. Deixa comigo". O Santos tem projeto de virar SAF, mas, por oram engavetado. O time vai disputar a Série B do Brasileiro na próxima temporada.

Recentemente rebaixado, o Santos, ainda liderado por Andrés Rueda, recorreu a um empréstimo bancário para sanar as dívidas de novembro, e um adiantamento dos ganhos do Paulistão de 2024. Ao todo, essa operação gira em torno de R$ 45 milhões - R$ 30 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF). Já o valor do empréstimo é o que o cruzeiro Ney em Alto Mar deve faturar em três dias de festas.

No primeiro dia no mar, Neymar curtiu os shows ao lado de familiares e do filho. Davi Lucca chegou a subir no palco durante a apresentação de MC Ryan para dançar uma coreografia viral do TikTok. A programação continua nesta quarta-feira e vai até sexta-feira, dia 29. Não se sabe se Neymar ficará na embarcação todos os dias.