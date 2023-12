Jogos Olímpicos de 2024 provocam aumento de até 475% na rede hoteleira de Paris

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 provocarão um aumento entre 314% e 475% nos preços de diária da rede hoteleira na região de Paris, de acordo com a secretaria de Turismo da capital francesa. A Olimpíada de Paris-2024 acontece de 26 de julho a 11 de agosto.

O aumento dos preços é maior nos estabelecimentos classificados com duas (366%) e três estrelas (475%). Em julho deste ano, o custo médio de uma diária na cidade era 169 euros (R$ 907). Para reservar uma acomodação em julho do ano que vem vai ser preciso desembolsar, em média, 699 euros.

Paris é um dos destinos turísticos mais desejados do mundo. São cerca de 50 milhões de visitantes por ano, mesmo sem o chamariz de uma olimpíada.

A disparada de preços acontece mesmo com a estimativa da Secretaria de Turismo de que 90% dos torcedores olímpicos serão franceses e muitos irão se hospedar na casa de amigos ou familiares.

Para o dia da cerimônia de abertura da Olimpíada, 26 de julho, metade dos hotéis já estão sem vagas, e o preço médio é de 1.033 euros. Os dados são de um estudo de uma associação de consumidores da França que pesquisou 80 estabelecimentos.

Com isso, o custo com a hospedagem é mais do que o dobro do valor do ingresso mais caro colocado à venda em novembro para a abertura. Os preços variavam de € 90 a € 500.