Guarani acerta empréstimo de zagueiro Titi junto com o Sampaio Corrêa

O Guarani continua com seu processo de montagem de elenco, buscando reforços e também definindo saídas. O clube encaminhou a saída do zagueiro Titi, de 21 anos, que está próximo de defender o Sampaio Corrêa.

O jogador já se despediu do elenco e viajará para São Luís nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato. O Sampaio Corrêa disputará o Campeonato Maranhense, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro, já que foi rebaixado na Série B nesta temporada.

Esta será a primeira experiência de Titi fora do Guarani. O Sampaio Corrêa pagará seus salários e há a possibilidade de o jogador ampliar seu contrato com o clube paulista, que se encerra no fim de 2024.

Titi optou pela saída para buscar mais minutos em campo. Cria da base do Guarani, fez apenas dois jogos no profissional nesta temporada, ainda pelo Paulistão. A última vez que entrou em campo foi em 17 de março, na derrota por 1 a 0 diante do Mirassol.

O Paulistão terá início em 21 de janeiro e o Guarani está no Grupo B, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).