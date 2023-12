Chapecoense contrata atacante Tiago Alves, que jogou com Neymar no Santos

Ativa no mercado neste final de ano, a Chapecoense anunciou, nesta quarta-feira, mais um reforço para o elenco visando a temporada de 2024. Trata-se do atacante Tiago Alves, de 30 anos, que estava no Fagiano Okayama, do Japão, e assinou contrato até novembro de 2024.

Natural de São João do Araguaia-PA, Tiago Alves foi formado nas categorias de base do Santos, onde também teve chance no profissional em 2011 e 2012, atuando ao lado de Neymar. No Brasil, também passou por Boa Esporte-MG, América-MG, Penapolense-SP e Paraná. Seu último jogo em solo brasileiro foi em 2014, pelo Paraná.

O atleta também conta com experiências no exterior. Na Coreia do Sul, atuou pelo Pohang Steelers, Seongnam FC e Jeonbuk Motors. Na Arábia Saudita defendeu Al-Hilal, e, no Japão, passou por Shimizu S-Pulse, Sagan Tosu, Gamba Osaka e Fagiano Okayama. Neste último clube, fez 64 jogos, 22 gols e seis assistências entre 2022 e 2023.

Se planejando para 2024, a Chapecoense já conheceu seu calendário para o Campeonato Catarinense, que estará em sua 100ª edição. O time estreia dia 20 de janeiro contra o Hercílio Luz, na Arena Condá, em Chapecó (SC).