RB Leipzig desembolsa mais de R$ 134 milhões para tirar o meia Elmas do Napoli

O Napoli não queria virar a temporada perdendo peças importantes de seu elenco, mas acabou seduzido por proposta de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 126 milhões) e acabou negociando o meia Elif Elmas ao RB Leipzig, da Alemanha.

"Elij Elmas junta-se ao RB Leipzig. O meio-campista vem do Napoli e assinou contrato com os Red Bulls até 2028. Nosso novo camisa 6 é campeão italiano e jogador da seleção da Macedônia do Norte", anunciou o clube alemão.

Nascido na Macedônia do Norte, Elmas jogou por sete temporadas no Fenerbahçe Tefejuz, até se transferir para o Napoli, onde fez sucesso com as conquistas da Taça da Itália de 2019/20 e do Campeonato Italiano de 2022/23. Ainda foi eleito o melhor jogador da Macedônia em 2019.

O RB Leipzig buscou a contratação do jogador de 24 anos por causa de sua polivalência. Além de meia, Elmas pode atuar como atacante ou mesmo nas alas, funções já exercidas no Napoli.

O clube italiano fez questão de se despedir de Elmas em suas redes sociais, em vídeo com feitos do jogador em Nápoles. "Obrigado pelas emoções que você nos deu. Agora um novo desafio te espera e estaremos sempre aqui torcendo por você. Tchau, Elif."