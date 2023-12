Santos anuncia retorno de Jorge para a lateral-esquerda após quatro temporadas

Problemas crônicos na disputa do Brasileirão, as laterais do Santos terão novos donos para 2024. Nesta quarta-feira, após anunciar Aderlan para a direita, o Santos fechou o dia confirmando o retorno de Jorge para a esquerda.

O lateral-esquerdo de 27 anos defendeu as cores santistas em 2019, na época sendo cedido pelo Mônaco após passagem rápida pelo Porto. Agora, chegará por empréstimo vindo do Palmeiras - estava no Fluminense, mas pouco jogou após sofrer uma lesão.

"O Santos Futebol Clube segue ativo no mercado e acertou a contratação por empréstimo de um ano do lateral-esquerdo Jorge, do Palmeiras. Com passagem pelo Peixe em 2019, o retorno do atleta será formalizado após realização dos exames médicos no início de 2024", anunciou o Santos.

Jorge chega após o jovem Kevyson não se firmar na posição, assim como Mendoza, improvisado, já que o ex-titular Dodô foi transformado em terceiro zagueiro por Marcelo Fernandes. Fábio Carille aprovou sua chegada.

Natural do Rio de Janeiro, Jorge Marco de Oliveira Moraes começou a carreira profissional atuando pelo Flamengo em 2014, no qual brilhou e foi convocado para a seleção brasileira, até ser vendido ao Mônaco, da França, em 2017. Na Europa, ainda passou pelo português Porto até vir para a Vila Belmiro pela primeira vez.

"No Peixe, Jorge foi incontestavelmente titular durante toda a temporada, atuando em 35 jogos, com dois gols e três assistências. Após o fim do empréstimo, o Mônaco optou pelo retorno do lateral-esquerdo. Nos anos seguintes, o atleta teve passagens por Basel, da Suíça, Palmeiras e Fluminense", frisou o Santos.