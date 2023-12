Manchester City vira e aumenta freguesia contra o Everton no primeiro jogo como campeão mundial

Em sua primeira partida após a conquista do Mundial de Clubes, o Manchester City consolidou a freguesia do Everton e venceu por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Atual tricampeão, o time de Pep Guardiola tem 37 pontos contra 42 do líder Liverpool, mas com um jogo a menos.

O Arsenal joga pela rodada nesta quinta-feira contra o West Ham e pode chegar a 43, subindo para o topo da tabela. O Everton soma 16, levando em consideração uma punição de menos 10 pontos imposta pela Federação Inglesa por irregularidade financeira. O clube recorre da decisão.

O resultado no estádio Goodison Park, casa do Everton, marca a recuperação do time dirigido por Guardiola no Inglês. O Manchester City apresentava apenas uma vitória nas últimas seis partidas do campeonato. Era a primeira vez desde março de 2016 que o clube apresentava um desempenho tão ruim em um recorte de seis partidas. Já o Everton amarga sua segunda derrota consecutiva após enfileirar quatro vitórias seguidas.

O triunfo confirmou o histórico recente no confronto entre as equipes. O Manchester City venceu os últimos sete jogos disputados no Goodison Park, sendo que em cinco desses confrontos marcou pelo menos três gols.

Os números do confronto direto entre os técnicos são ainda mais acachapantes. O treinador do Everton, Sean Dyche, perdeu os dez últimos jogos contra Guardiola pelo Campeonato Inglês com um placar agregado de 32 a 2.

O jogo desta quarta parecia ter um roteiro diferente. No primeiro tempo, o goleiro Pickford, do Everton e da seleção inglesa, teve boa atuação e evitou o gol do City. O time da casa abriu o placar após uma falha coletiva do City na saída de bola. Harrison marcou aos 29 minutos.

O Manchester City chegou ao empate com um belo chute de fora da área de Phil Foden aos 8 minutos do segundo tempo. A virada veio com o argentino Julián Alvarez cobrando pênalti aos 19. E o português Bernardo Silva aproveitou uma saída de bola errada do Everton e marcou um golaço, por cobertura, aos 41 minutos.

O Manchester City fecha o ano no sábado, quando recebe o lanterna Sheffield United. O Everton enfrenta o Wolverhampton, como visitante.