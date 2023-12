Santos define permanência do zagueiro Joaquim na Vila Belmiro para a temporada 2024

A gestão do presidente Marcelo Teixeira vai ter início oficialmente no dia 2 de janeiro. Mas nesta quinta-feira, o departamento de futebol já começou a se organizar para a temporada do ano que vem ao acertar a permanência do zagueiro Joaquim até o final de 2024.

Zagueiro de muita entrega e bastante vigor físico, Joaquim foi um dos poucos destaques da campanha santista no Campeonato Brasileiro em que o Santos terminou rebaixado. Contratado no início de 2023 junto ao Cuiabá, o defensor ganhou mais espaço a partir do segundo semestre. Bom no jogo aéreo e dono de um chute potente, ele encerra o ano com 39 partidas realizadas e três gols marcados.

O acerto com Joaquim obedece a uma nova realidade no clube após o descenso para a Série B. Com um orçamento reduzido para o próximo ano, o Santos tenta reconstruir um elenco mais barato e também competitivo já visando o Campeonato Paulista, que começa no dia 20 de janeiro.

A prioridade, no entanto, é retornar para a elite nacional. Para isso, o clube vai analisar o mercado para montar um Santos bem adaptado às características do Campeonato Brasileiro da Série B.

A nova diretoria já propôs uma redução salarial a alguns atletas com a intenção de obedecer o orçamento do futebol. Três jogadores já aceitaram a oferta e seguem na Vila Belmiro: o goleiro João Paulo, , o volante Tomás Rincón e o atacante Júlio Furch.