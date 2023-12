Fortaleza abre conversa com Flamengo pelo goleiro Santos e confirma retorno do atacante Moisés

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Moisés até dezembro de 2027. O jogador retorna após rápida passagem pelo Cruz Azul, do México. O clube brasileiro, que desembolsou cerca de R$ 10 milhões para adquirir novamente 100% dos direitos econômicos do atleta, comemorou nas redes sociais a "volta do calvo".

Em acordo com o Cruz Azul-MEX, o valor total da operação da compra do atacante foi de US$ 3,8 milhões. O Fortaleza tinha ainda US$ 1,8 milhão para receber do time mexicano na venda exercida em maio. Esse valor não será pago pelo clube mexicano. Dessa forma, o time cearense desembolsará o restante de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) parcelados em dois anos e mais um valor estipulado por metas e objetivos a serem cumpridos pelo atleta.

"Estamos muito felizes em concretizar a volta do Moisés, recomprando o atleta com o contrato de quatro anos com a opção de mais um. É um grande desejo da nossa torcida, um atleta que foi super bem no Fortaleza, que em pouco tempo vestiu a nossa camisa e teve uma performance de alto nível em várias competições e que saiu como a maior venda do futebol nordestino. Agora, retorna para vestir a camisa que ele aprendeu a amar. Foi uma operação difícil, complexa, envolvendo números e circunstâncias, mas chegamos ao entendimento e o torcedor pode comemorar, ficar feliz em ter o Moisés de novo por ser do Fortaleza por muito tempo", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

No Fortaleza, Moisés disputou 85 jogos desde do começo de 2022, com 21 gols marcados e nove assistências, além de grandes momentos em que foi decisivo. O atacante conquistou, junto ao time, três títulos: a Copa do Nordeste de 2022 e os Campeonatos Cearense de 2022 e 2023. O deste ano foi marcado pelo penta inédito no futebol cearense.

"Um atleta extremamente identificado com o nosso clube e querido pelo nosso torcedor, e ele sempre demonstra respeito e carinho pelo Fortaleza. Pra mim é um dos 'um contra um' melhores do futebol brasileiro. Um jogador que é decisivo, demonstrou isso fazendo gol em clássico pela Copa do Nordeste 2022. Depois se mostrou importante em várias conquistas ao longo desse período, sofreu o pênalti na final da Copa do Nordeste, em que o Fortaleza foi bicampeão, e na final do pentacampeonato cearense. Fez o gol da classificação do Fortaleza para a Libertadores, aquele gol na Vila Belmiro. Portanto, retorna ao Clube para ser abraçado pelo nosso torcedor e pra ser muito feliz, ele merece isso. Estamos muito contentes pelo retorno do nosso Calvo", afirmou.

Moisés tem 27 anos e passou ainda por Hercílio Luz-SC, Concórdia-SC, Brusque-SC, além da Ponte Preta. No time campineiro, apareceu no futebol nacional ao disputar 88 jogos pelo clube campineiro e marcar 19 gols.

Além de Moisés, o Fortaleza vem tentando a contratação do goleiro Santos, que não vem sendo aproveitado no Flamengo. O clube abriu conversas com a equipe carioca e deve apresentar uma proposta oficial nos próximos dias. A equipe rubro-negra vê com bons olhos um empréstimo do goleiro.