Ponte Preta chega a acordo e garante permanência do volante Ramon Carvalho

O volante Ramon Carvalho ficará mesmo na Ponte Preta em 2024. Em fim de contrato com o Atlético-GO, o jogador de 26 anos assinou um pré-contrato com o clube paulista e, a partir de 1º de janeiro, assinará vínculo definitivo até o fim da temporada. A informação foi confirmada pelo próprio jogador, que recusou propostas para poder permanecer em Campinas.

"Foi uma negociação muito tranquila porque o presidente Eberlin sabia do meu desejo de permanência na Ponte Preta. Recusei propostas para ficar no clube porque preferi acreditar no projeto e no trabalho do João Brigatti. Tudo isso pesou para continuar aqui", explicou Ramon Carvalho.

O volante chegou à Ponte Preta em 2022, emprestado pelo Atlético-GO, e fez 11 jogos. Seguiu emprestado nesta temporada e teve sequência maior, alcançando 35 partidas. Foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista e ajudou o time a permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro.

A concorrência da Ponte Preta foi forte porque o jogador estava em fim de contrato com o Atlético-GO. Ou seja, poderia negociar com qualquer clube sem se preocupar com multa rescisória. Água Santa, Vila Nova e Chapecoense estavam entre os que demonstraram interesse na sua contratação.

O Paulistão começará em 21 de janeiro e a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).