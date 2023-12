Seleção peruana anuncia uruguaio Jorge Fossati como novo treinador

Campeão peruano desta temporada com o Universitario, Jorge Fossati foi o escolhido pela Federação Peruana de Futebol (FPF) para substituir Juan Reynoso, demitido há duas semanas, no cargo de treinador da seleção nacional. Conforme anunciado pela entidade nesta quinta-feira, o experiente técnico uruguaio de 71 anos, que já treinou o Internacional de Porto Alegre, será apresentado no dia 10 de janeiro, com a missão de tirar o Peru da última posição das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, disputa na qual a equipe não venceu nenhum jogo e tem apenas dois pontos.

"O projeto 'LaBicolor' tem objetivos claros, um deles é voltar ao caminho das vitórias para conseguir a classificação para a Copa do Mundo. Confiamos na experiência e capacidade do professor Jorge Fossati para assumir este grande desafio", disse o presidente da FPF, Agustín Lozano Saavedra. "Vamos continuar acreditando, temos certeza que nossos fiéis torcedores nos acompanharão em todos os estádios como têm feito. Os jogadores, comissão técnica e administrativo da FPF têm um compromisso com o país e trabalharemos para que a realização do sonho dos peruanos", acrescentou.

Durante os 16 meses sob o comando de Reynoso, período em que foram jogadas 13 partidas, a seleção peruana só venceu quatro amistosos. Foi derrotada seis vezes (duas em amistosos e quatro nas Eliminatórias) e empatou três (uma em amistoso e duas em Eliminatórias). Nas seis rodadas disputadas nas classificatórias para a Copa do Mundo, os peruanos marcaram apenas um gol, no empate por 1 a 1 com a Venezuela, mês passado, na última Data Fifa deste ano.

Ex-goleiro com passagem pelo Brasil, onde defendeu Avaí e Coritiba no final dos anos 1980, Fossati tem um currículo longo como treinador. Trabalhou no Internacional, em 2010, mas a passagem durou apenas cinco meses, e treinou outros times tradicionais da América do Sul, caso de LDU, River Plate e Peñarol. Também treinou as seleções do Catar e do Uruguai e se aventurou em clubes como o saudita Al-Ahli e os catarianos Al-Rayyan e Al-Sadd.

Os compromissos mais importantes do Peru e demais seleções em 2024 são a partir do meio ano, com a disputa da Copa América, de 14 de junho a 14 de julho. As Eliminatórias só voltam para o calendário na semana do dia 2 de setembro. Antes dessas partidas oficiais, contudo, há uma Data Fifa para amistoso, do dia 18 ao dia 26 de março.