Djokovic doa par de tênis autografado para 'turbinar' projeto social brasileiro

Novak Djokovic, número um do ranking do tênis, teve um gesto nobre fora das quadras em benefício de uma ONG brasileira. O tenista doou um par de tênis autografado a fim de ajudar o projeto social WimBelemDon. O item foi cedido em novembro, logo após o sérvio superar Roger Federer na conquista do título do ATP Finals.

Carlos Gomez-Herrera, membro da equipe técnica de Djokovic, foi o responsável pela entrega do "presente". Antes de decidir fazer a doação, o número um do mundo teve o cuidado de buscar informações sobre a ONG.

O item será uma das recompensas da campanha de crowdfunding Doa Brasil (uma espécie de financiamento coletivo que funciona com a contribuição de terceiros, geralmente via plataformas online).

O objetivo é a arrecadação de, no mínimo, R$ 100 mil com o par de tênis para alavancar as obras de expansão da sede da ONG. Pelo projeto, está previsto a instalação de 200 metros quadrados de ecosalas adaptadas em conteiners navais para aumentar a quantidade de jovens assistidos.

A WimBelemDon trabalha desde o ano 2000 para promover a transformação social de jovens da região extremo Sul de Porto Alegre. O projeto tem como objetivo promover a inclusão de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social por meio da prática do tênis.

Além da modalidade, jovens dos seis aos 18 anos têm acesso a atividades culturais, pedagógicas e socioemocionais. Na ação, os alunos do projeto têm direito a duas refeições (almoço e lanche), diariamente.

Esta não é a primeira vez que Djokovic participa de uma ação beneficente fazendo algum tipo de doação. No Estados Unidos, em um leilão recente, a raquete utilizada na conquista do título de Roland Garros, em 2016, encontrou um novo proprietário por US$ 107,5 mil (pouco mais de R$ 530 mil).