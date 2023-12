Dudu revela resiliência para superar 'lesão mais grave da carreira' no Palmeiras

Fora dos gramados desde agosto, após sofrer uma grave lesão no menisco e romper os ligamentos do joelho direito, o atacante Dudu falou novamente sobre a "lesão mais grave da carreira", destacou a luta para voltar a vestir a camisa do Palmeiras e colocou o clube na briga por mais títulos na próxima temporada. A equipe de Abel Ferreira disputará em 2024: Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Supercopa do Brasil.

"Chegou ao fim mais uma temporada vitoriosa do nosso clube. Agradeço a Deus por me dar saúde e por me proporcionar momentos tão especiais ao lado dos meus companheiros e de todos os funcionários do Palmeiras. Pra mim, 2023 foi um ano diferente, pois tive a infelicidade de sofrer a lesão mais grave da minha carreira. E isso não está sendo fácil, muito pelo contrário. Cada dia, enfrento duros obstáculos e esse período é de muito aprendizado e resiliência", afirmou.

O camisa 7 aproveitou para elogiar a estrutura do clube. "Para aliviar um pouco esse momento, tenho o privilégio de contar com uma ótima estrutura e com os melhores profissionais, que estão sendo muito pacientes e atenciosos comigo. Agradeço a cada um de vocês por todo o apoio e incentivo. A sabedoria de vocês é fundamental para a minha recuperação da forma mais saudável possível. E eu tenho certeza de que voltarei ainda mais forte e com muita motivação para defender e honrar o nosso Palmeiras."

Neste ano, Dudu fez 42 jogos com a camisa do Palmeiras, marcou três gols e distribuiu sete assistência. A lesão ocorreu durante a vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Sem o camisa 7, o time caiu de produção, foi eliminado da Libertadores e precisou se reencontrar dentro de campo para arrancar no fim e conquistar o título nacional.

O atacante não deixou de citar o carinho que vem recebendo dos torcedores. "Não poderia me despedir sem agradecer aos nossos torcedores. Como sempre, me deram e continuam me dando um enorme carinho. Vocês são muito importantes para mim e não têm ideia de como essas mensagens me dão energia para superar os desafios diários. Em 2024, podem ter certeza de que estaremos todos juntos novamente brigando por mais títulos. Bom final de ano a todos e que Deus abençoe os lares de cada um de vocês."

Dudu continuará desfalcando o Palmeiras no primeiro semestre. O clube optou por não estipular um prazo para o retorno do camisa 7, mas a certeza é que ele não estará em campo na estreia do time no Paulistão. A equipe de Abel Ferreira encara o Novorizontino, no dia 21 de janeiro (domingo), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.