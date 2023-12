Família de Grealish não foi ferida durante assalto, diz Guardiola

O assalto à casa do atacante Jack Grealish, do Manchester City, não causou danos físicos aos familiares do jogador que estavam dentro do local no momento do crime. Pep Guardiola, treinador do time inglês, foi questionado sobre o ocorrido durante coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, véspera do embate com o Sheffield United, e lamentou o episódio, mas celebrou o fato de ninguém ter saído ferido.

"Felizmente, nada de errado aconteceu com os familiares que estavam lá", afirmou o técnico espanhol. "É assim que é nos dias de hoje, com tanta coisa acontecendo. É um momento muito ruim para ele e para toda a família, mas, felizmente, o que não foi ferido foi o mais importante, as pessoas que estavam lá dentro", completou.

Grealish teve a casa invadida por criminosos nesta quarta-feira. Após o Natal, familiares do jogador estavam reunidos na mansão recém-adquirida do atleta para uma confraternização quando ouviram barulhos estranhos do andar de cima do imóvel. Os latidos dos cães alertaram a família, que rapidamente acionou a polícia. As informações são do tabloide britânico The Sun.

O jogador não estava em casa do momento do assalto. Cerca de dez familiares dele estavam na mansão acompanhando o jogo quando aconteceu o assalto, incluindo a noiva Sasha Attwood, seus pais, avó, duas irmãs e irmão. Ao perceberem a invasão, eles acionaram um botão de pânico, que aciona de maneira imediata as autoridades locais.

Ainda de acordo com a publicação, a polícia enviou um helicóptero para o local por temer uma situação envolvendo reféns Os vizinhos foram orientados a trancar as portas e permanecer dentro de casa. Apesar da extensa segurança e da cerca perimetral ao redor da luxuosa casa de Jack, os bandidos entraram e conseguiram fugir com relógios e joias avaliados em 1 milhão de libras, aproximadamente R$ 6,2 milhões.

Ao ser informado sobre o roubo, Grealish foi liberado pelo City e voltou imediatamente a casa para confortar sua família. Nesta quinta-feira, ele foi visto caminhando verificando trechos ao redor da propriedade. A polícia voltou ao local no dia seguinte para buscar evidências que levem aos bandidos.

A mansão fica localizada no condado de Cheshire, no noroeste da Inglaterra, e é avaliada em R$ 34 milhões. A casa conta com heliporto, lago para passeios de barco e pesca, adega, quadra de tênis, campo de golfe e campos de futebol e críquete em tamanho real.