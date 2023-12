Lateral-direito Hayner reforça o Santos após deixar o Coritiba

O Santos continua ativo no mercado e anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral-direito Hayner, o sétimo reforço santista para a temporada 2024. Aos 28 anos, o jogador chega emprestado pelo Azuriz, clube da primeira divisão paranaense, após disputar o Brasileirão pelo Coritiba, e assinará um contrato válido por uma temporada no início de 2024, conforme informado pelo clube.

Vinculado ao Azuriz desde de 2021, Hayner foi emprestado para Sport, Atlético-GO e Dinipro-1, da Ucrânia, antes de ser cedido ao Coritiba, em agosto de 2023. Não teve muito espaço no time coxa-branca e fez apenas oito partidas, três delas como titular. Assim como o próprio Santos, amargou o rebaixamento para a Série B ao final da temporada.

Revelado pelo Bahia, o lateral-direito também já vestiu as camisas de Náutico, Paysando, Novorizontino, Louletano (Portugal) e Cuiabá. Ele se junta à lista de reforços santistas que já tinha o meia Giuliano, o lateral-direito Aderlan, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, o atacante Willian Bigode e o meia Otero.

Nos últimos dias, o Santos também chegou a acordos com jogadores que já estavam no elenco, caso do goleiro João Paulo, do volante Rincón e do atacante Julio Furch. Os três aceitaram reduções no salário devido à situação do clube em 2024, quando o Santos terá orçamento menor por não disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Outros que foram confirmados no elenco atual são os zagueiros Joaquim e Jair. O clube paulista, que disputará apenas o Campeonato Paulista e a Série B em 2024, deve anunciar mais reforços nos próximos dias. Há negociação com o atacante Guilherme, do Grêmio.