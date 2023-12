Inter só empate com Genoa e dá chance para Juventus se aproximar da liderança do Italiano

A líder Inter de Milão viu cair a sequência de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Italiano ao ficar no empate por 1 a 1, no estádio Luigi Ferraris, pela 18ª rodada. Com isso, deu brecha para a Juventus diminuir a diferença para a liderança do torneio.

Com o empate, a Inter chegou aos 45 pontos, cinco a mais do que a Juventus, segunda colocada, que entra em campo neste sábado para enfrentar a Roma. Já o Genoa ficou estacionado no 13º lugar, com 20.

A Inter dominou o primeiro tempo, mas encontrou dificuldade para superar o goleiro Josep Maríinez, que acabou sendo um dos destaques com grandes defesas. De tanto insistir, o time visitante chegou ao gol. Aos 43 minutos, após cobrança de lateral, a bola ficou com Barella, que dominou no peito e chutou. A bola desviou e bateu na trave. No rebote, Arnautovic apenas empurrou.

Inferior ao adversário, o Genoa se preocupou em ficar com a bola em uma tentativa de levar a igualdade para o intervalo. Após sofrer o gol, precisou sair para o ataque e buscou o empate nos acréscimos. Aos 52, após cobrança de escanteio, Radu Dragusin apareceu livre para cabecear para o gol.

No segundo tempo, o Genoa foi travando o duelo e deu pouco espaço para o adversário, que acabou criando poucas oportunidades de gol. Arnautovic continuou sendo o jogador mais perigoso no setor ofensivo, mas não conseguiu colocar a Inter à frente no marcador.

Méritos do goleiro Maríinez, que continuou salvando o Genoa. Aos 13, ele fez um milagre na cabeçada de Francesco Acerbi. A Inter pressionou nos minutos finais, mas a igualdade acabou sendo decretada.

Ainda nesta sexta-feira, a Fiorentina subiu para o quarto lugar ao derrotar o Torino (10º) por 1 a 0. A Lazio chegou à oitava colocação com o triunfo por 3 a 1 sobre o Frosinone (14º). Já Napoli (7º) e Monza (11º) ficaram no empate sem gols.