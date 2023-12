Celtics vencem Toronto Raptors, continuam invictos em casa e lideram a Conferência Oeste da NBA

O Boston Celtics protagonizou mais um jogo eletrizante na NBA. Na noite desta sexta-feira, continuou com 100% de aproveitamento atuando no TD Garden ao derrotar o Toronto Raptors por 120 a 118, sem Jayson Tatum e com mais uma grande atuação do americano Jaylen Brown, o cestinha da partida com 31 pontos, dez rebotes e seis assistências.

Líder da Conferência Oeste, o Boston Celtics soma 25 vitórias, sendo 16 jogando em casa, e apenas seis derrotas. São 13 triunfos consecutivos. A última derrota foi no dia 24 de novembro para o Orlando Magic. No entanto, sofreu um revés na Copa NBA frente ao Indiana Pacers.

Diante dos Raptors, os Celtics fizeram um primeiro tempo arrasador, abrindo 15 pontos de diferença. No entanto, foi a única parcial que venceu e quase deixou escapar a vitória entre as mãos no último quarto, quando levou 32 a 21 do adversário. Apesar disso, suportou a pressão e continuou imbatível no TD Garden.

Quem brilhou também foi o Milwaukee Bucks, vice-líder da Conferência Oeste, que derrotou o Cleveland Cavaliers por 119 a 111, no ginásio Rocket Mortgage Fieldhouse, em Cleveland, sob a batuta de Giannis Antetokounmpo, que fez mais uma grande partida na NBA.

Ele levou os Bucks à 24ª vitória na NBA ao anotar 34 pontos, pegar 16 rebotes e contribuir com cinco assistências. Destaque também para Damian Lillard, que marcou 31 pontos.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Washington Wizards 110 x 104 Brooklyn Nets

Orlando Magic 117 x 108 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 111 x 119 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 110 x 117 Sacramento Kings

Boston Celtics 120 x 118 Toronto Raptors

Houston Rockets 127 x 131 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 133 x 119 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 93 x 119 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 134 x 128 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 117 x 106 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos deste sábado:

Utah Jazz x Miami Heat

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Indiana Pacers x New York Knicks

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Dallas Mavericks