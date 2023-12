Santos contrata volante João Schmidt, ex-São Paulo e oitavo reforço para 2024

O Santos continua aquecendo o mercado de transferências. Neste sábado, o clube alvinegro anunciou a contratação do volante João Schmidt, de 30 anos, que vinha atuando no Kawasaki Frontale, do Japão. O contrato é válido por um ano, com opção de renovação por mais 12 meses.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, João Schmidt nasceu na capital paulista e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2012. Na equipe do Morumbi, o volante permaneceu por cinco temporadas, até ser transferido para a Atalanta, da Itália, em 2017.

O meio-campista também teve passagens por Vitória de Setúbal e Rio Ave, de Portugal, antes de desembarcar no futebol japonês, onde atuou por dois anos no Nagoya Grampus e passou as últimas três temporadas jogando pelo Kawasaki Frontale. Neste ano, fez 44 jogos pela equipe japonesa e marcou um gol.

Ele se junta à lista de reforços santistas que já tinha os meias Giuliano e Otero, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, e o atacante Willian Bigode.

Nos últimos dias, o Santos também chegou a acordos com jogadores que já estavam no elenco, caso do goleiro João Paulo, do volante Rincón e do atacante Julio Furch. Os três aceitaram reduções no salário devido à situação do clube em 2024, quando o Santos terá orçamento menor por não disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Outros que foram confirmados no elenco atual são os zagueiros Joaquim e Jair. O clube paulista, que disputará apenas o Campeonato Paulista e a Série B em 2024, deve anunciar mais reforços nos próximos dias. Há negociação com o atacante Guilherme, do Grêmio.