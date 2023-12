Chelsea sofre, mas bate Luton e vence a segunda consecutiva no Campeonato Inglês

Ainda inconstante no Campeonato Inglês, o Chelsea sofreu, mas conquistou a segunda vitória consecutiva ao derrotar o Luton Town por 3 a 2, neste sábado, no estádio Kenilworth Road, em Luton, pela 20ª rodada. No entanto, continua ainda longe da briga por vaga nas próximas edições dos torneios europeus.

O Chelsea chegou aos 28 pontos, no meio da tabela de classificação e lutou o sinal de alerta do Luton, que continua dentro da zona de rebaixamento, com 15, à frente apenas de Burnley e Sheffield United.

Parecia que o Chelsea teria uma vida tranquila para vencer mais uma no Campeonato Inglês. Após bom ataque de Jackson pela esquerda, a defesa do Luton saiu jogando e entregou a bola para Palmer. Dentro da área, o atacante chutou cruzado para fazer 1 a 0, aos 11 minutos.

O Chelsea continuou pressionando e fez o segundo aos 36, com Madueke. O atacante, de apenas 21 anos, fez o seu terceiro gol pelo clube na temporada. Ele recebeu pela direita, entortou a marcação e soltou o pé para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Luton foi superior ao Chelsea, que chegou a fazer 3 a 0, aos 25. Jackson fez lindo pivô e deu assistência primorosa para Palmer. O atacante deu um drible seco no goleiro e tocou no fundo das redes.

Com a vantagem, o Chelsea se acomodou, levou bola na trave e viu o Luton ter um gol anulado, marcado por Adebayo. O time mandante diminuiu aos 35, com Barkley. Após cobrança de escanteio, ele subiu sozinho para desviar para o fundo das redes.

A pressão do Luton foi total. E o segundo gol saiu aos 42. Após uma defesa milagrosa de Petrovic, a bola sobrou para Adebayo, que só teve o trabalho de empurrar. A equipe mandante ainda tentou o empate no fim, mas o Chelsea fechou a casinha e conseguiu confirmar a vitória.

O Chelsea volta a campo pelo Campeonato Inglês no dia 13 de janeiro (sábado), às 9h30, diante do Fulham, no Stamford Bridge. Já Luton visita o Burnley, no dia 15 (segunda-feira), às 16h45.