Manchester City derrota lanterna e dorme no terceiro lugar do Campeonato do Inglês

O Manchester City não deu sopa para o azar, derrotou o lanterna Sheffield United por 2 a 0, neste sábado, no Etihad Stadium, pela 20ª rodada, e assumiu provisoriamente o terceiro lugar do Campeonato Inglês, já que o vice-líder Aston Villa derrotou o Burnley por 3 a 2.

Com a terceira vitória consecutiva na competição, o Manchester City alcançou os 40 pontos, atrás apenas do Liverpool (42), que entra em campo apenas na segunda-feira para enfrentar o Newcastle, e Aston Villa (42). Já o Sheffield United é o lanterna, com nove, sendo duas vitórias, três empates e 15 derrotas.

O Manchester City comandou as ações do primeiro tempo e não foi incomodado pelo Sheffield United, tanto que abriu o placar logo aos 13 minutos em um chute de fora da área de Rodri.

Apesar do domínio, o City voltou a sofrer no quesito criatividade sem o seu grande astro. Lesionado, Haaland foi mais uma vez preservado pelo técnico Pep Guardiola. No entanto, isso não impediu que os donos da casa fossem para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, o Manchester City estava mais solto e conseguiu ampliar aos 15 minutos. Oscar Bobb deu belo passe para Foden dentro da área. O inglês cruzou rasteiro para Julián Álvarez, na pequena área, apenas empurrar para o gol.

O próprio Oscar Bobb quase fez um golaço, mas o atacante acabou sendo travado pela defesa. Em vantagem, o City apenas administrou o resultado para confirmar a vitória.

Ainda neste sábado, o Aston Villa (2º) derrotou o Burnley (19º) por 3 a 2, enquanto que o Crystal Palace (14º) fez 3 a 1 no Brentford (15º). Já o Wolverhampton (11º) venceu o Everton (17º) por 3 a 0.