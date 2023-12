Pulisic marca, Milan derrota o Sassuolo e continua em 3º no Campeonato Italiano

Com gol de Pulisic, o Milan derrotou o Sassuolo por 1 a 0, neste sábado, no San Siro, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado serviu para o time rossonero se aproximar dos líderes Inter de Milão e Juventus.

A vitória levou o Milan aos 36 pontos, no terceiro lugar, contra 45 da Inter de Milão, que empatou, na última sexta-feira, por 1 a 1 com o Genoa. Já o Sassuolo ficou no 16º, com 16.

O Milan teve a posse de bola no primeiro tempo e criou as principais oportunidades de gol, sendo que dois foram anulados. O primeiro marcado por Ismael Bennacer, que reclamou muita da decisão da arbitragem, que anotou impedimento no lance. O segundo foi com Rafael Leão, também em posição irregular.

Em má fase no Campeonato Italiano, o Sassuolo não conseguiu ameaçar o adversário e focou em se defender. Com isso, acabou anulando os esposo do rival e levando o 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Milan foi mais eficiente e abriu o placar com 14 minutos. Bennacer deu bela assistência para Pelisic, que apareceu livre dentro da área. O croata encheu o pé para estufar as redes e inaugurar o marcador.

Na frente do placar, o Milan recuou e passou controlar a posse de bola para envolver o adversário para confirmar mais três pontos importantes na briga pela liderança do Campeonato Italiano.

Ainda neste sábado, a Udinese (15º) derrotou o Bologna (5º) por 3 a 0 e ganhou um alento na briga contra o rebaixamento. Já o lanterna Salernitana surpreendeu ao derrotar o Hellas Verona (17º), em duelo direto contra o descenso, por 1 a 0.