Morumbi terá capacidade para 85 mil após reforma; veja ranking dos maiores estádios do mundo

O São Paulo fechou na sexta-feira, 29, um acordo com a construtora WTorre para a realização da reforma no estádio do Morumbi. O contrato assinado prevê que as obras sejam finalizadas em 2030, ano em que o clube tricolor completa 100 anos de existência. Entre os efeitos da modernização, está a ampliação da capacidade do estádio para receber 85 mil pessoas em dias de jogos, atualmente em pouco mais de 65 mil, e 100 mil em shows - atualmente, cerca de 70 mil.

Se as obras de requalificação terminassem hoje, o Morumbi passaria muito perto de figurar entre os dez maiores estádios do mundo em capacidade de público. A lista atualmente é encabeçada pelo Estádio Rungrado Primeiro de Maio, em Pyongyang, na Coreia do Norte, que pode receber até 114 mil torcedores. No ranking, ainda aparecem palcos emblemáticos, como o Camp Nou, em Barcelona (99.354) e Wembley, na Inglaterra (90.000).

A reforma transformaria ainda o Morumbi no estádio que mais cabe torcedores no Brasil. Atualmente, o Maracanã, no Rio de Janeiro, é o que detém a maior capacidade: 78.838. Em seguida, fechando o top-5, vêm Mané Garrincha, em Brasília (72.788); o próprio estádio do São Paulo; Castelão, em Fortaleza (63.903); e Mineirão, em Belo Horizonte (61.846).

Além das obras de ampliação da capacidade de torcedores, a casa do São Paulo deverá contar com uma cobertura nas arquibancadas, um estacionamento para 2 mil veículos e um anfiteatro modular com capacidade para 20 mil pessoas.

CONFIRA A LISTA DOS MAIORES ESTÁDIOS DO MUNDO

Rungrado Primeiro de Maio - Pyongyang, Coreia do Norte: 114.000 torcedores.

Melbourne Cricket Ground - Melbourne, Austrália: 100.024 torcedores.

Camp Nou - Barcelona, Espanha: 99.354 torcedores.

FNB Stadium - Joanesburgo, África do Sul: 94.736 torcedores.

Nova Capital Administrativa - Cairo, Egito: 93.940 torcedores.

Rose Bowl - Pasadena, Estados Unidos: 92.542 torcedores

Wembley - Londres, Inglaterra: 90.000 torcedores.

Nacional de Lusail - Lusail, Catar: 88.966 torcedores.

Azteca - Cidade do México, México: 87.523 torcedores.

Boerg el Arab - Alexandria, Egito: 86.000 torcedores.