Vasco confirma a chegada de João Victor como primeiro reforço para temporada 2024

A reformulação do Vasco para 2024 começou antes mesmo da virada do final de ano. O clube publicou, neste domingo, em suas redes sociais, a contratação do zagueiro João Victor, que chega a São Januário para cumprir um contrato de cinco anos.

O negócio foi sacramentado junto ao Benfica e quem comandou as negociações foi o executivo de futebol Alexandre Mattos. Para contar com o futebol do atleta, o time carioca vai desembolsar 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 32 milhões). Com cláusulas específicas de cumprimento de objetivos, esse valor pode subir para 8 milhões de euros.

Na rede social X (antigo Twitter), o clube deu detalhes da chegada do reforço. "João Victor é o primeiro reforço cruzmaltino para a temporada 2024. O Vasco da Gama acertou a compra do defensor de 25 anos junto ao Benfica (POR)", diz parte do texto da postagem.

Na publicação, a diretoria divulgou ainda os primeiros passos do reforço até que ele tenha condições de se integrar ao elenco. "João Victor chega ao Brasil no início do ano para finalizar os trâmites administrativos, exames médicos e encerrar os procedimentos de contratação", acrescenta o texto sobre o atleta.

Após um ano de intensas dificuldades, onde o Vasco sequer chegou às finais do Campeonato Carioca, e flertou durante todo o Campeonato Brasileiro com a zona de rebaixamento, a diretoria trabalha agora para a montagem de um elenco forte para brigar por títulos em 2024.

Revelado pelo Corinthians, João Victor teve passagem pelo Atlético-GO. Mas foi no time paulista que o jogador ganhou visibilidade e, em seguida, foi negociado com o Benfica. Em Portugal, no entanto, ele teve poucas chances e retorna ao futebol brasileiro para brilhar no cenário nacional.