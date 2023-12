Queniana Beatrice Chebet bate recorde mundial dos 5 km em Barcelona

A campeã mundial Beatrice Chebet aproveitou o último dia do ano para conseguir uma importante marca. Neste domingo, a atual campeã do mundo bateu o recorde mundial dos cinco quilômetros cravando o tempo de 14min13seg na Cursa del Nassos, corrida de rua realizada em Barcelona, na Espanha.

O tempo agora precisa ser homologado pela World Athletics para que o recorde seja registrado. Com a boa performance, Chebet baixou a melhor marca mundial em provas exclusivas para mulheres. O recorde anterior pertencia a Senbere Teferi, da Etiópia. Em setembro de 2021, ela fez o percurso em 14min29s em Herzogenaurach, na Alemanha.

O desempenho também é mais rápido do que o recorde mundial feminino estabelecido em uma corrida mista, com homens e mulheres. Em 2021, também em Cursa del Nassos, Egegayehu Taye fez o percurso em 14min19s.

Na prova realizada neste domingo. Egegayehu Taye terminou a disputa na segunda colocação com 14min21s. O terceiro lugar ficou com a queniana Lilian Kasait Rengeruk com o tempo de 14min25s.

A temporada de 2023 entra para o currículo e Chebet como especial em termos de conquistas. Ela também celebrou a conquista do título mundial de cross country em Bathurst em fevereiro e ficou com a medalha de bronze no mundial dos cinco mil metros em Budapeste, no mês de agosto.