Arteta critica desempenho do Arsenal no Inglês: 'Foi nossa pior atuação da temporada'

O técnico Mikel Arteta não escondeu a decepção com mais um tropeço do Arsenal no Campeonato Inglês. Neste domingo, última dia do ano, o time londrino foi batido pelo Fulham por 2 a 1, fora de casa. O treinador classificou a partida como a pior da equipe na temporada europeia até agora.

"Foi uma derrota dolorosa e um dia muito triste. Há três dias perdemos um jogo que merecíamos totalmente vencer, mas hoje é muito diferente. Não estávamos nem perto do nível e não merecíamos vencer o jogo. Esta foi a pior atuação da temporada", admitiu Arteta. Com o tropeço, o Arsenal chegou ao seu terceiro jogo consecutivo sem vitória. Além de perder mais uma chance de alcançar a liderança da tabela, a equipe londrina termina o dia na quarta colocação.

"Neste campeonato você tem que jogar em um nível muito alto durante 100 minutos e não fizemos isso hoje. Não gosto de encontrar desculpas, principalmente quando perdemos. Poderíamos ter jogado muito melhor do que fizemos, mas não o fizemos e foi por isso que perdemos o jogo", complementou o treinador.

O Arsenal estacionou nos 40 pontos, dois atrás do líder Liverpool, que ainda jogará na rodada, na segunda-feira. O primeiro colocado da tabela será justamente o próximo adversário do time de Londres, mas por outra competição. No domingo que vem, os dois times vão se enfrentar pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, em Londres.

"Temos que zerar tudo e tirar essa derrota de nós. Será doloroso por alguns dias, mas temos que seguir em frente", declarou Arteta.