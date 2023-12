Perto de acertar sua saída do Corinthians, Moscardo anuncia cirurgia no pé

Perto de confirmar sua transferência do Corinthians para o Paris Saint-Germain, o volante Gabriel Moscardo revelou neste domingo que vai ser submetido a uma cirurgia no pé esquerdo. O jogador ficará afastado dos gramados por três meses, o que deve adiar sua ida para o clube francês.

"À medida que o ano de 2023 chega ao fim, lembro que esse ano me ofereceu a incrível oportunidade de fazer minha estreia profissional no Corinthians. Gostaria de anunciar a todos a minha decisão de que nos próximos dias irei realizar uma pequena intervenção cirúrgica no meu pé esquerdo", afirmou Moscardo, em seu perfil nas redes sociais.

"Após exames recentes, parece necessário realizar esta operação preventiva que deverá me afastar dos gramados durante os próximos três meses. Isso me permitirá voltar mais forte e perseguir meu sonho e minha carreira. 2024 será um ano maravilhoso, estou convencido", declarou o jogador de apenas 18 anos.

Nos últimos dias, o Corinthians liberou o meio-campista para viajar até Paris para fazer exames médicos no PSG. O acerto está encaminhado entre as partes. Mas agora é possível que Moscardo se transfira efetivamente para o novo clube na janela de transferências do fim da temporada europeia, em junho de 2024.

O clube paulista não confirmou as cifras envolvidas na negociação. Mas a imprensa francesa estima que o PSG venha a desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões pelo câmbio atual) pelo atleta brasileiro.