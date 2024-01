Lewis Hamilton curte fim de ano na Bahia com modelo brasileira

Lewis Hamilton voltou ao Brasil neste fim de ano, pouco menos de dois meses após sua última passagem pelo País, onde disputou o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. Dessa vez, o piloto da Mercedes está longe das pistas. O heptacampeão mundial foi visto no distrito turístico de Trancoso, que pertence à cidade de Porto Seguro, no litoral da Bahia.

Paradisíaco, o local é alvo constante de turistas, principalmente famosos. O piloto de Fórmula 1 foi flagrado em vídeos que circulam nas redes sociais pelo menos desde a noite de sábado, dia 30, na companhia da modelo brasileira Juliana Nalu, ex-namorada do rapper americano Kanye West.

A relação do Hamilton com o Brasil se estreitou nos últimos anos, em especial após receber o título de cidadão honorário brasileiro pela Câmara dos Deputados em 2022. Recentemente, em entrevista ao Estadão, o britânico revelou que planeja ampliar seus laços com o país. Um de seus planos é a instalação de uma base em território brasileiro do Mission 44, projeto social criado por ele.

Em outras ocasiões, Hamilton deu demonstrações de carinho com o Brasil. Antes de ser agraciado com a honraria de cidadão honorário, ao vencer o GP brasileiro em 2021, desfilou com a bandeira do país pela pista de Interlagos. O heptacampeão mundial também é fã declarado de Ayrton Senna.