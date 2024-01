Atleta olímpico queniano que disputou três Olimpíadas é encontrado morto com sinais de facadas

O atleta olímpico Benjamin Kiplagat foi encontrado morto aos 34 anos na madrugada deste domingo, dentro de um carro na cidade de Eldoret, no Quênia. De acordo com informações da imprensa local, Kiplagat, que era queniano, mas representava a Uganda no atletismo, teve o corpo encontrado com sinais de facadas no peito e no pescoço.

Policiais chegaram até a região por volta das 5h, horário local, após receberem denúncias da população sobre um suposto acidente. A cidade de Eldoret é conhecida por ser um polo de treinamento de corredores. O corpo do atleta foi visto no banco da frente do veículo.

Não há, até o momento, informações sobre as circunstâncias da morte do corredor. A polícia queniana, após constatar a morte de Kiplagat, informou que iniciou as investigações do caso.

Pela Uganda, Kiplagat disputou corridas de 3.000 metros com obstáculos em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Em 2008, conquistou a medalha de prata ao competir nos 3.000m com obstáculos no Mundial Júnior de 2008, realizado na Polônia, além de um bronze no Campeonato Africano de 2012. Ele ainda marcou presença nas Olimpíadas de Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.