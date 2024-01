Wembanyama faz cesta à la Michael Jordan, mas Spurs perdem para os Celtics na NBA

Victor Wembanyama anotou 21 pontos, com direito a cesta à la Michael Jordan, reproduzido, inclusive, no filme "Space Jam", pegou sete rebotes e deu três assistências, mas os bons números não foram suficientes para que o San Antonio Spurs, comandado por Jayson Tatum, saísse com a vitória, já que perdeu para o Boston Celtics por 134 a 101, neste domingo, no Frost Bank Center.

O americano foi o cestinha da partida com 25 pontos e o principal destaque dos Celtics, que venceram em todos os tempos. A maior superioridade foi no terceiro quarto, quando fez 40 pontos, contra apenas 23 dos Spurs.

O Boston Celtics é o time a ser batido na Conferência Leste, tanto que venceu 26 dos 32 jogos possíveis. Quem chega mais perto na briga pela liderança é o Milwaukee Bucks, que venceu 24 confrontos até aqui.

Destaque também para o New Orleans Pelicans, que derrotou o Los Angeles Lakers por 129 a 109, apesar de mais uma grande atuação de LeBron James, responsável por 34 pontos, cinco rebotes e oito assistências na partida.

Os Pelicans, no entanto, foram mais eficazes como grupo e construíram a vitória já no primeiro tempo, tendo amassado os Lakers no segundo quarto. Com isso, garantiram o quinto lugar da Conferência Oeste, deixando o rival no décimo lugar.

Confira os resultados dos jogos deste domingo:

Washington Wizards 126 x 130 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 129 x 109 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 124 x 108 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 101 x 134 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 92 x 123 Sacramento Kings

Phoenix Suns 112 x 107 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Miami Heat