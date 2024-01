Grealish cita 'experiência traumática' em roubo à sua mansão e minimiza títulos pelo City

O atacante Jack Grealish usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o assalto sofrido por seus familiares em sua mansão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso, no entanto, deixou as conquistas alcançadas pelo jogador do Manchester City em segundo plano.

"Não sei como começar a explicar como estou arrasado com o roubo que ocorreu na minha casa há alguns dias. A minha família significa muito para mim e nada é mais importante do que garantir a sua segurança. Esta foi uma experiência traumática para todos nós, estou muito grato por ninguém ter se machucado. Tive tantas experiências e conquistas incríveis nos últimos 12 meses, mas, para ser sincero, o melhor ano da minha vida no futebol agora não parece algo que eu possa comemorar", disse.

Grealish teve a casa invadida por criminosos na última quarta-feira. Após o Natal, familiares do jogador estavam reunidos na mansão recém-adquirida do atleta para uma confraternização quando ouviram barulhos estranhos do andar de cima do imóvel. Os latidos dos cães alertaram a família, que rapidamente acionou a polícia, de acordo com o tabloide britânico The Sun.

O jogador não estava em casa no momento do assalto. Cerca de dez familiares dele estavam na mansão acompanhando o jogo quando aconteceu o assalto, incluindo a noiva Sasha Attwood, seus pais, avó, duas irmãs e irmão. Ao perceberem a invasão, eles acionaram um botão de pânico, que aciona de maneira imediata as autoridades locais.

Ao ser informado sobre o roubo, Grealish foi liberado pelo City e voltou imediatamente a casa para confortar sua família. Nesta quinta-feira, ele foi visto caminhando verificando trechos ao redor da propriedade. A polícia voltou ao local no dia seguinte para buscar evidências que levem aos bandidos.

"As pessoas que cometem esses crimes terríveis não têm ideia dos danos que causam à vida das pessoas. Espero que eles sejam encontrados e levados à justiça para que nenhuma outra família tenha que passar pelo que passamos. Agradeço as mensagens de todos e o apoio dos meus amigos, companheiros e do clube. De uma forma mais positiva, gostaria de agradecer a todos pelo apoio ao longo do ano que passou, desejo a você e sua família um feliz 2024", afirmou.

A mansão fica localizada no condado de Cheshire, no noroeste da Inglaterra, e é avaliada em R$ 34 milhões. A casa conta com heliporto, lago para passeios de barco e pesca, adega, quadra de tênis, campo de golfe e campos de futebol e críquete em tamanho real.