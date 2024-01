Copa São Paulo de Futebol Júnior começa com Botafogo e Athletico-PR em campo

O Botafogo-RJ é o primeiro dos clubes considerados grandes a estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube alvinegro inicia a busca pelo título inédito diante do Tiradentes-PI, em Franca, às 21h30 desta terça-feira. No total, seis jogos serão realizados no primeiro dia de embates do torneio.

No Grupo 5, além do Tiradentes, o Botafogo terá ao seu lado Francana e Rio Claro, que também se enfrentam nesta terça. O time carioca teve a melhor colocação um vice-campeonato, em 1971, quando perdeu o título para o Fluminense nos pênaltis.

Outro destaque do dia é a Portuguesa, bicampeã da competição. A Lusa, que levantou a taça em 1991 e em 2002, estreará diante do União Suzano, em Suzano, às 17 horas. A equipe da capital paulista está no Grupo 27, assim como Goiás e Madureira.

Vice-campeão em 2009, perdendo na final para o Corinthians, o Athletico-PR enfrentará o Sparta-TO, em Catanduva, às 19h15. O time paranaense, que vem fortalecendo suas categorias de base nos últimos anos, é um dos representantes do Grupo 2, ao lado de Portuguesa-RJ e Catanduva-SP.

O Palmeiras é o atual bicampeão da competição, que tem o Corinthians como o maior vencedor, com dez conquistas, além de oito vice-campeonatos.

A 53ª edição do torneio conta com 128 clubes, divididos em 32 grupos de quatro equipes. Eles se enfrentarão entre si em turno único, os dois melhores avançam para a fase eliminatória. A partir daí, se enfrentam no formato mata-mata até que o campeão seja conhecido no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. A final está prevista para ser realizada no Pacaembu.

Diferente de outras edições, neste ano não haverá equipes estrangeiras. São Paulo é o Estado com o maior número de representantes: 53 no total.

Confira os jogos desta terça-feira da Copa SP:

17h

Catanduva-SP x Portuguesa-SP

Ceará-CE x Rondoniense-RO

19h15

Athletico-PR x Sparta-TO

Francana-SP x Rio Claro-SP

Lemense-SP x Gama-DF

21h30

Botafogo-RJ x Tiradentes-PI