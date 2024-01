Valencia mantém escrita em seu estádio e bate o Villarreal por 3 a 1

O Valencia manteve seu retrospecto recente em casa contra o Villarreal e derrotou o rival por 3 a 1 nesta terça pela 19ª rodada do Espanhol.

O time aumentou sua sequência sem derrotas para Villarreal no Mestalla pelo Espanhol para seis partidas (são cinco vitórias) e chegou a 26 pontos, na nona posição. Os visitantes, que vinham de vitória na última rodada de 2023 e buscavam dois triunfos seguidos pela primeira vez desde maio, têm 19 pontos e ocupam a 13ª posição.

O Valencia conseguiu seu primeiro gol logo no começo do jogo, aos 4 minutos, com Yaremchuk. Pepelu marcou duas vezes, ambas de pênalti, uma no primeiro e outra no segundo tempo. O Villarreal diminuiu aos 28 minutos do segundo tempo, com Gerard Moreno, mas a reação se limitou a isso.

Os times voltam a jogar pela Copa do Rey no domingo. Villarreal enfrenta Unionistas de Salamanca, da terceira divisão, enquanto o Valencia joga com o Cartagena, lanterna da segunda divisão.

Nos outros jogos desta terça, o Real Sociedad, mesmo jogando em casa, só empatou com o Alavés em 1 a 1 e perdeu a chance de se aproximar dos líderes do campeonato. O time está em sexto lugar com 32 pontos, enquanto o Alavés tem 17 e ocupa a 15ª colocação. Rioja marcou para o Alavés de pênalti, e Zubimenbi empatou nos acréscimos do segundo tempo.

Já o Rayo Vallecano venceu o Getafe por 2 a 0, com gols de Carmello, e se aproximou do rival. O Rayo Vallecano subiu para 23 pontos, na 11ª posição, três atrás do Getafe, que acumula 26 pontos.