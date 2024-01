Xavi aguarda registro de Vitor Roque para montar Barcelona: 'Conto com ele'

O técnico Xavi Hernández não escondeu a sua ansiedade quanto à regularização do atacante Vítor Roque no Campeonato Espanhol em entrevista coletiva, para poder reforçar o setor ofensivo do Barcelona para a partida diante do Las Palmas, marcada para esta quinta. Segundo o treinador, o ex-centroavante do Athletico-PR já faz parte dos seus planos.

"Falta o processo de inscrição. Conto com ele. O Vitor Roque estará na lista de relacionados e esperamos que esteja disponível. Acredito que seja questão de horas", afirmou o treinador.

Aos repórteres, Xavi disse que já tem uma estratégia para facilitar a adaptação do jovem atacante brasileiro ao novo clube. "É um rapaz de 18 anos, não podemos sobrecarregá-lo com responsabilidades demais. Precisa de tempo, mas para mim, já está pronto", comentou o treinador.

Além do faro de gol, Vítor Roque impressionou o novo chefe pela boa forma física e também pela disposição com que vem se dedicando aos treinamentos. "Está com muita vontade e já mostrou entrosamento com o elenco. O Raphinha (outro brasileiro da equipe) tem sido o seu guia", disse Xavi, em tom bem humorado.

Questionado se o brasileiro teria chance de atuar ao lado de Robert Lewandowski, o técnico do Barça afirmou não ver problema em lançar os dois juntos caso haja necessidade. "O Vitor é um atleta que pode atuar tanto como um camisa nove (jogador de referência) quanto um atacante de lado", declarou.

Na quarta colocação do Campeonato Espanhol, o Barcelona tenta se recuperar na competição. Com 38 pontos, a equipe de Xavi está a sete de distância para o líder Real Madrid. Já o Las Palmas busca a força de sua torcida para tentar a reabilitação no torneio. A equipe vem de derrota para o Athletic de Bilbao e ocupa a parte intermediária da classificação com 25 pontos.