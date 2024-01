Girona bate Atlético de Madrid em jogo de 7 gols e esquenta briga pela liderança do Espanhol

Em jogo quente de sete gols e muitas reviravoltas, o Girona fez mais uma vítima no Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, o surpreendente time da Catalunha venceu o tradicional Atlético de Madrid por 4 a 3 e esquentou a briga com o Real Madrid pela liderança da tabela.

Girona e Real têm 48 pontos cada, com vantagem de 10 sobre o próprio Atlético, atual terceiro colocado, e o Barcelona, que ainda jogará nesta rodada. O Real ocupa a primeira colocação por ter vantagem nos critérios de desempate do Espanhol.

A partida disputada na Catalunha contou com cinco gols somente no primeiro tempo, em que o time da casa sempre esteve em vantagem após o primeiro gol da partida. O lance precoce aconteceu logo no primeiro minuto de jogo, quando Valery recebeu enfiada pela esquerda, se aproximou da área, deu belo corte no zagueiro e encheu o pé, direto para as redes.

O Atlético empatou aos 14, em jogada de Griezmann e finalização de Morata, combinação que foi a maior tendência dos visitantes ao longo dos 90 minutos. Mas, aos 26, Sávio aproveitou erro grosseiro na saída de bola do Atlético, pegou rebote do goleiro e mandou para o gol, deixando o Girona novamente em vantagem.

Aos 38, o experiente holandês Blind aumentou a contagem para os anfitriões. Morata respondeu aos 44, com o segundo gol do Atlético, que chegou a balançar as redes pela terceira vez apenas um minuto depois. Mas o VAR anulou o lance de Morata por impedimento, evitando o 3 a 3 no placar.

O atacante do Atlético, no entanto, não desanimou. E voltou à carga aos nove minutos da segunda etapa, anotando seu terceiro gol na partida. O empate esfriou a partida e o duelo parecia se encaminhar para um empate. Até que o Girona buscou o quarto gol aos 46 minutos, com Martín, finalizando entre quatro marcadores dentro da área.