Maior campeão da Copinha, Corinthians estreia com goleada sobre o Ji-Paraná por 6 a 0

Sem ser campeão desde 2017, o maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com dez títulos, o Corinthians estreou na edição de 2024 com goleada sobre o Ji-Paraná por 6 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Bento de Abreu, em Marília (SP).

O destaque da partida foi o atacante Pedrinho, de 20 anos, que ainda não teve oportunidade no profissional. Ele marcou dois dos seis gols da partida. O lateral Léo Maná também marcou dois, ambos de bola parada (um de falta e outro de pênalti). Kayke e Higor completaram a goleada, que confirmou o favoritismo paulista.

A vitória com placar elástico coloca o Corinthians na liderança do Grupo 10, que teve mais cedo a vitória do Bangu por 3 a 0 sobre o Marília. O time do Rio de Janeiro, inclusive, é o próximo adversário dos corintianos. Já o Ji-Paraná vai em busca da reabilitação diante dos donos da casa.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único. O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

Confira os jogos desta quarta-feira:

Vocem-SP 1 x 2 CRB-AL

Tanabi-SP 0 x 0 Ponte Preta-SP

Grêmio-RS 6 x 0 Serra Branca-PB

Comercial-SP 1 x 3 Novorizontino-SP

Tupã-SP 0 x 2 Guarani-SP

São-Carlense-SP 0 x 0 Lagarto-SE

Itapirense-SP 1 x 3 Ituano-SP

EC São Bernardo-SP 1 x 0 Portuguesa Santista-SP

Nacional-SP 2 x 2 São Caetano-SP

Fortaleza-CE 2 x 0 Castanhal-PA

XV de Jaú-SP 4 x 0 Velo Clube-SP

Vila Nova-GO 2 x 0 Atlético Gloriense-SE

Inter de Bebedouro-SP 3 x 4 Figueirense-SC

Chapecoense-SC 3 x 1 Jacuipense-BA

Atlético-GO 2 x 1 Operário-PR

Fluminense-RJ 3 x 0 São Raimundo-RR

Criciúma-SC 4 x 0 Atlético-CE

Avaí-SC 2 x 1 Retrô-PE

Juventude-RS 4 x 0 Conquista-BA

Mirassol-SP 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Ferroviária-SP 3 x 0 Carajás-PA

Internacional-RS 6 x 0 Santa Cruz-SE

ABC-RN 0 x 5 Coimbra-MG

São Paulo-SP 5 x 1 Porto Vitória-ES

Marília-SP 0 x 3 Bangu-RJ

Corinthians-SP 6 x 0 Ji-Paraná-RO