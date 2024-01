Internacional anuncia ampliação de contrato de Alan Patrick, alvo do Corinthians

Principal jogador do Internacional em 2023, o meia Alan Patrick seguirá no clube gaúcho. A direção colorada anunciou nesta quinta-feira a ampliação do contrato que venceria somente em 2025 até dezembro de 2026, dando aumento salarial e evitando o assédio de rivais do País, como do Corinthians, que tentou sua contratação.

Em alusão à magia que Alan Patrick realizou nos campos na temporada passada, o Internacional brincou com seus torcedores nas redes sociais ao dizer que tinha um truque guardado na cartola. E nela estava a notícia da renovação de contrato do armador.

"A magia continua na Padre Cacique. O Sport Club Internacional comunica a renovação de contrato com o meio-campista Alan Patrick. O novo vínculo vai até dezembro de 2026", oficializou o clube, deixando claro que não se interessa em perder suas principais peças. A proposta oficial do Corinthians foi desprezada.

"Capitão e líder técnico, Alan Patrick fez uma temporada de recordes com a camisa colorada. Foram 62 partidas disputadas, 16 gols marcados e 10 assistências. Ao todo, contabilizando as duas passagens com a camisa colorada, são 144 jogos e 28 gols feitos", frisou o clube gaúcho. O meia fechou o ano na artilharia do time.

O Inter ainda definiu Alan Patrick, atualmente com 32 anos, como "o melhor 10 do continente" e frisou que ele seguirá "dando show" no Beira-Rio. No vídeo no qual mostrou os feitos do jogador em 2023, obviamente que não poderia faltar uma provocação ao rival Grêmio. A direção colorada abriu logo com gol e belas jogadas diante do oponente de Porto Alegre.