Corinthians assina contrato com consultoria para auditoria no clube e 'choque de gestão'

O presidente Augusto Melo prometeu em sua apresentação oficial há dois dias que seu mandato seria todo fiscalizado por uma empresa e, nesta quinta-feira, o Corinthians assinou contrato pelos próximos três anos com a Ernest Young, uma das maiores auditorias e consultorias do mundo. A empresa será responsável por projetos de consultoria e planejamento estratégico. A ideia do novo dirigente é dar um "choque de gestão" no clube e deixar tudo muito claro aos torcedores e sócios.

Na visão de Augusto melo, muita coisa estava obscura no clube sob o mandato de Duílio Monteiro Alves. Cobrado por muitas pessoas próximas no clube, ele prometeu que em sua gestão tudo será muito claro ao torcedor. Até mesmo negociações serão com os valores abertos.

A parceria com a EY visa ter um parceiro para "assessorar o clube em diversos pilares estratégicos, como estrutura de governança, estrutura organizacional, controles internos, apoio em relação ao departamento de futebol e categorias de base", como enfatizou a nota do clube.

"A grandeza do Corinthians, somada ao momento difícil referente a nossa herança administrativa, exige que tenhamos sempre os melhores ao nosso lado. Assim, esse trabalho da EY será fundamental para direcionar nossas ações e ajudar no choque de gestão que o Corinthians tanto precisa", afirmou Augusto Melo.

O primeiro esclarecimento será sobre a polêmica envolvendo quando o dirigente terá em caixa nesse início de gestão. Duílio afirmou em sua despedida que deixava R$ 100 milhões, mas a atual gestão já contradiz o antecessor ao dizer que esse dinheiro já estava empregado em muitas dívidas.

"É com muita satisfação que aceitamos esse desafio de um clube tão importante como o Corinthians. Entramos para ajudar na estrutura de governança, questões estratégicas e financeiras", contou Pedro Daniel, Diretor Executivo e Líder da indústria do Esporte na América Latina. "E, mais do que isso, a EY quer apoiar o Corinthians na busca pelo protagonismo dentro de campo e como uma das referências em gestão no Brasil e na América Latina", completou.