Juventus leva susto, mas goleia Salernitana em bela virada e vai às quartas da Copa da Itália

A Juventus está nas quartas de final da Copa da Itália. Depois de levar um susto da Salernitana, saindo atrás do placar com somente um minuto, a equipe do técnico Massimiliano Allegri buscou a arrasadora virada por 6 a 1 em grande apresentação em Turim para se garantir entre os oito melhores da competição. Na próxima fase o adversário será o Frosinone.

Chiesa e Cambiaso foram os destaques da equipe. O ponta participou das principais jogadas ofensivas pela direita enquanto esteve em campo - foi substituído na fase final -, enquanto o meia deu uma assistência e anotou um gol. O brasileiro Danilo deu dois passes para gols.

O jogo no Juventus Stadium começou com enorme lambança do zagueiro Gatti. Na lateral direita, o defensor tentou atravessar a bola e deu uma "assistência" para o oponente. Dentro da área, Ikwuemesi dominou e não teve trabalho para fazer 1 a 0 logo no minuto inicial.

O defensor ainda tentou argumentar com o árbitro de que teria sofrido falta. Mas o gol foi confirmado, com os jogadores visitantes celebrando com semblante de surpresa pelo belo presente recebido.

O gol que poderia deixar a Juventus bastante pressionada, porém, não abalou a equipe mandante. Após bela jogada e cruzamento de Chiesa pela esquerda, Andrea Cambiaso escorou de cabeça para trás e Miretti empatou logo aos 11. Rabiot quase virou aos 15 e Gatti ainda reclaMou de um pênalti aos 18. A falta foi marcada fora da área.

A virada não demorou, contudo. Após cobrança de escanteio aos 34 minutos, o brasileiro Danilo desviou de cabeça e a bola sobrou para belo voleio de esquerda de Cambiaso, que vibrou com soco no ar e muita festa.

Bem na partida, a Juventus voltou do intervalo disposta a ampliar para ficar ainda mais tranquila na partida e assim o fez. Logo aos 8 minutos, com Rugani acertando bela cabeçada. Aos 29 minutos, as Juventus definiu a vaga. Substituto de Chiesa, Yildiz recebeu livre e bateu, o goleiro Florillo espalmou, mas a bola bateu em Dylan Bronn e entrou.

Brigando pela liderança do Campeonato Italiano com a Internazionale (tem 43 pontos diante de 45 da equipe de Milão), Allegri aproveitou a boa vantagem no placar para descansar suas principais peças na etapa final, já de olho em jogo do domingo, com a mesma Salernitana, desta vez fora de casa.

Ainda assim, o treinador viu duas pinturas nos minutos finais. Aos 42, Yildiz recebeu de Danilo, passou por dois marcadores e arrancou, cortou mais um defensor e fez o quinto. Aos 45 foi a vez de Timothy Weah fechar o placar em batida forte de fora da área.