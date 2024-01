Em busca do bicampeonato, Cruzeiro vence o Capital-TO na estreia da Copinha

O Cruzeiro foi econômico em seu primeiro jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Em busca do seu segundo título, o time mineiro estreou no Grupo 28 com vitória sobre o Capital-TO pelo placar mínimo de 1 a 0, na cidade sede de Mogi das Cruzes (SP).

Gui Meira, aos 16 minutos do segundo tempo, foi o artilheiro solitário do confronto. O resultado deixou o Cruzeiro na liderança da chave, com os três primeiros pontos. União Mogi-SP e Nova Mutum-MT completam o grupo.

Ainda no período da tarde, o destaque ficou para a goleada do Cuiabá, por 4 a 0, sobre o Patriotas-PR, pelo Grupo 22. Já a Portuguesa aplicou 5 a 0 sobre o União Suzano, no Grupo 27. Oeste e Santa Cruz também estrearam com o pé direito.

Rival do Cruzeiro, o América-MG, finalista na última edição, buscou o empate e ficou no 2 a 2 contra o Capital, do Distrito Federal. Enquanto Bahia e Joinville-SC e América-RN e Fast Club-AM, não balançaram as redes.

Mais cedo, o Sport estreou com vitória sobre o Cruzeiro-AL ,por 1 a 0. Mesmo placar do Vitória que superou o Picos-PI e o Aster Itaqua-SP, clube estreante na Copinha, que venceu o tradicional Santo André.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.

Confira jogos desta quinta-feira:

11h

Aster Itaqua-SP 1 x 0 Santo André-SP

Vitória-BA 1 x 0 Picos-PI

13h

Desportivo Brasil-SP 2 x 0 Capivariano-SP

Sfera-SP 1 x 0 Botafogo-SP

Atlético Guaratinguetá-SP 1 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Taubaté-SP 2 x 2 Inter de Limeira-SP

Comercial Tietê-SP 1 x 1 Ivinhema-MS

Goiás-GO 1 x 2 Madureira-RJ

13h15

Sport-PE 1 x 0 Cruzeiro-AL

Ibrachina-SP 2 x 1 CSA-AL

15h15

América-MG 2 x 2 Capital-DF

Santa Cruz-PE 2 x 0 Rio Branco-AC

América-RN 0 x 0 Fast Clube-AM

Bahia-BA 0 x 0 Joinville-SC

Cuiabá-MT 4 x 0 Patriotas-PR

Oeste-SP 3 x 0 União ABC-MS

União Suzano-SP 0 x 5 Portuguesa-SP

Cruzeiro-MG 1 x 0 Capital-TO