Internacional anuncia a chegada do artilheiro Lucas Alario até dezembro de 2025

O equatoriano Ener Valencia terá concorrência de peso no comando do ataque do Internacional. O clube gaúcho oficializou nesta quinta-feira a contratação do argentino Lucas Alario, que estava no Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

"Lucas Alario é do Inter! Multicampeão no futebol da Argentina, atacante assina com o Clube do Povo e retorna à América do Sul depois de sete temporadas na Alemanha. Bienvenido, Pipa!", oficializou o Internacional.

No mesmo dia em que anunciou a renovação de contrato do meia Alan Patrick, o time colorado não escondeu sua empolgação com o novo reforço. O Inter usou suas redes sociais para "endeusar" Alario, a quem classificou como "perfume de gol" e "instinto de matador."

"Artilheiro por onde passou, o atacante começou a carreira no Colón-ARG, chegando ao River Plate-ARG em 2015, lugar em que teve muito destaque e foi campeão da Libertadores no mesmo ano. Na temporada seguinte, Alario marcou três gols na final da Copa Argentina e teve papel importantíssimo no título da equipe. Em 2017, foi negociado com o Bayer Leverkusen-ALE, passando cinco temporadas na equipe alemã. Depois, o jogador se transferiu para o Eintracht Frankfurt, clube em que estava desde 2022", listou o clube brasileiro.

"Além de participações de destaque por onde atuou, Alario também tem passagens pela seleção argentina. Com quase 200 jogos no futebol europeu, o atacante chega para qualificar o grupo colorado na temporada", frisou.