Santos entra em acordo e Benfica anuncia a contratação de Marcos Leonardo por R$ 96 milhões

O Santos definiu, nesta quinta-feira, a venda do centroavante Marcos Leonardo para o Benfica, de Portugal. Para adquirir os direitos econômicos do atleta, o clube europeu desembolsou 18 milhões de euros, equivalente a R$ 96 milhões. O artilheiro do Santos nos últimos anos acertou com o clube português até 2029 e já vestiu a nova camisa.

O atacante foi submetido aos exames médicos em Lisboa e anunciado oficialmente nesta quinta já à noite no Brasil, madrugada em Portugal. "Bem-vindo, Marcos Leonardo", anunciou o Benfica em suas redes sociais. "Agora já tenho tudo para jogar no Glorioso. Carrega, Benfica", disse o atacante no vídeo de anúncio do clube.

O Santos, que era dono de 70% dos direitos do atleta, realiza a transação em um ano que terá a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro como prioridade. "O Santos Futebol Clube oficializou nesta quinta-feira a venda do atacante Marcos Leonardo para o Benfica, de Portugal. O atacante de 20 anos deixa o Peixe após disputar 168 jogos, com 54 gols marcados e nove assistências."

Revelado pelo clube, o atleta de 20 anos foi o destaque do time na temporada do ano passado, e também foi bem durante o primeiro semestre. No entanto, ele deixa a Vila Belmiro pela porta dos fundos por problemas extracampo e pela queda de rendimento no momento em que o time precisava reagir para evitar a queda para a Série B.

O camisa 9 teve problemas de relacionamento com integrantes da comissão técnica em meio a um ambiente cercado por cobranças pela má campanha da equipe. Para piorar, também passou em branco nas últimas partidas do Brasileiro e teve atuações bem abaixo do esperado.

Apesar de ter finalizado o Nacional como artilheiro da equipe com 13 gols, Marcos Leonardo terminou a temporada em baixa no mercado do futebol. Alvo de cobiça de gigantes europeus como Roma, da Itália, Arsenal, da Inglaterra, e até mesmo o Real Madrid, o Santos não recebeu nenhuma oferta oficial para vender o atleta no fim do ano passado, até aparecer o Benfica.

O efeito dessa instabilidade foi sentida dentro e fora do campo. Após passar oito jogos sem marcar no Brasileiro, o atacante acabou ficando fora da última convocação para a seleção brasileira pré-olímpica.

A falta de interesse em permanecer no clube também contribuiu para que Marcos Leonardo se distanciasse da torcida. O goleiro João Paulo e o volante Tomás Rincón, por exemplo, aceitaram uma redução salarial para continuar no Santos para a disputa da Série B.

Apesar de sair do clube em baixa com a torcida, o artilheiro deixa a Vila com números expressivos. Em 2023, ele entrou em campo para disputar 55 partidas e balançou as redes em 25 oportunidades.