Santos sofre, mas vira sobre o Remo e estreia na Copa SP com vitória; Atlético-MG goleia

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (1984, 2013 e 2014), o Santos, um das principais categorias de base do futebol brasileiro, não teve vida fácil nesta quinta-feira na estreia do torneio. O clube praiano começou atrás, mas virou o Remo, por 2 a 1, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Com a vitória, o Santos começou em segundo lugar do Grupo 26, atrás do Água Santa, time sede, que fez sonoros 4 a 0 diante do Nova Venécia.

O duelo chegou a ficar em segundo plano em duas ocasiões. A primeira por causa da chuva que caiu em Diadema e deixou o gramado do Distrital do Inamar alagado. No intervalo, foi a vez da torcida do Santos entrar em conflito com a polícia, retardando o início do segundo tempo.

O primeiro tempo, inclusive, teve domínio do Santos, que não conseguiu abrir o placar. Aos 20 minutos, após boa jogada pela esquerda, Miguelito acertou a trave. Logo depois, o time paulista teve um gol anulado, marcado por Bontempo. O árbitro assinalou impedimento.

No segundo tempo, o Santos relaxou e viu o Remo abrir o placar aos 17. Matheus Grecco arrancou em velocidade e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0. O gol acordou o time paulista, que empatou aos 24. Enzo Monteiro recebeu da direita e se jogou na bola para jogar no fundo das redes.

A virada foi aos 33, em lance semelhante ao do primeiro gol. João Victor apareceu bem pela direita e cruzou. Enzo Monteiro deu uma espécie de peixinho para colocar o Santos na frente. Em vantagem, aproveitou-se da posse de bola para administrar o resultado e confirmar os três pontos.

GOLEADA!

Diferente do Santos, o Atlético-MG estreou com goleada sobre o Timon por 5 a 0, com destaque para o jovem Yan, autor de dois gols. Caio, Athyrson e Nova Terra, contra, também marcaram.

O Atlético largou na frente no Grupo 18, que contou também com a vitória do Floresta-CE por 2 a 1 sobre o SKA Brasil. Ambos os jogos foram realizados em Santana de Parnaíba.