Mbappé da Shopee, DVD, Feijoadinha e Extrato são alguns dos nomes curiosos da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é tradicionalmente responsável por abrir o calendário do futebol brasileiro. Além de revelar futuros craques, a principal competição de base do País é conhecida por divertir os torcedores por causa de alguns nomes para lá de criativos de alguns atletas. As referências vão desde famosos, passando por animais, comidas típicas e homenagens aos craques da bola - quase sempre com uma grafia diferente.

Ao todo, 128 clubes de todo o Brasil participam da Copinha e cerca de quase 3 mil jogadores estão inscritos na competição. Entre os nomes mais curiosos da atual edição estão DVD (Suzano), Feijoadinha (Juventus), Eyck Baptista (Comercial-AP), Extrato (Novorizontino) e Sagaz (Catanduva).

Alguns dos jovens carregam nomes figuras conhecidas internacionalmente. É o caso de Denzel Washington, ex-Palmeiras e atualmente no Fortaleza, batizado em homenagem ao ator de Hollywood; Abrhaão Linkonl, do São Raimundo, com nome que faz referência ao ex-presidente dos Estados Unidos; e Isac Niltton, do XV de Piracicaba, em alusão ao cientista.

Outros jovens atletas são apelidados com os nomes de famosos jogadores. É o caso de Kaká (XV de Jaú), Neymar (Aster Itaquá), Thierry Henry (São Paulo), Pogba (Potyguar) e Hulk (Cannaã). Alguns têm ortografia própria, como Zidanne (Carajás), Seedoorf (Velo Clube) e Quadrado (Juventude).

Kylian Mbappé, craque do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, também não foi esquecido. Enquanto o Pinheirense conta o Mimbape, o Cruzeiro-AL conta com o atacante Mbappé da 'Shoppe', versão bem menos glamourosa do astro francês. O nome do jogador viralizou nesta quarta-feira após a divulgação da escalação para o duelo com o Sport. Para completar, o time alagoano tem entre os titulares o meia Wallismar Pistoleiro.

CONFIRA OS NOMES CURIOSOS DA COPINHA

Abrhaão Linkoln (São Raimundo)

Amendoim (Santa Cruz)

Denzel Washington (Fortaleza)

Extrato (Novorizontino)

Gaiola (Queimadense)

Gelado (Flamengo)

Gogó (Retrô)

Hulk (Cannaã)

Jeregol (Potigyar Seridoense)

Kaká (XV de Jaú)

Kikinha (Rio Branco)

Mamute (Coimbra)

Manga (Rio Branco)

Matuto (Santa Cruz)

Mimbape (Pinheirense)

Mbappé da Shopee (Cruzeiro-AL)

Negrito (Floresta)

Neymar (Aster Itaquá)

Papudo (Fast Clube)

Perereca (Suzano)

Piloto (Vocem)

Pirigol (Macapá)

Piriquito (Fast Clube)

Pogba (Potyguar)

Quadrado (Juventude)

Risadinha (AA Flamengo)

Sapata (Botafogo)

Seedoorf (Velo Clube)

Tabika (Retrô)

Thierry Henry (São Paulo)

Tinoco (São José)

Xingu (Sparta)

Zoio (Comercial Tietê)