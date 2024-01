Rodrygo surge com 'dental grillz' e viraliza nas redes sociais

O novo visual do atacante Rodrygo está em destaque nas redes sociais. O jogador do Real Madrid revestiu alguns dentes com metais preciosos, em uma técnica chamada "dental grillz", que tem mobilizado celebridades mundo afora e tem origem na cultura hip-hop.

Esse acessório é removível e pode ser composto de ouro, diamantes e outros itens que tenham o brilho como principal característica. No caso de Rodrygo, não se sabe especificamente qual o material utilizado no procedimento.

De acordo com alguns sites especializados no procedimento, seu custo varia entre US$ 200 (R$ 980) e US$ 1.800 dólares (R$ 8,8 mil) por dente, dependendo do material escolhido pelo cliente. No caso de Rodrygo, é possível notar pelas imagens que ele colocou o acessório em cerca de 10 dentes da arcada inferior e mais alguns da arcada superior.

O procedimento estético não foi aderido apenas por Rodrygo no mundo do futebol. Seu companheiro de Real Madrid e seleção brasileira Eder Militão também seguiu a moda. Além deles, outras personalidades que usaram o "dental grillz" são Rihanna, Alicia Keys, Madonna, Beyoncé e Miley Cyrus, por exemplo.

Nas redes sociais, houve uma série de críticas ao jogador, além de comentários preconceituosos, racistas e xenofóbicos. "Coisa de quem tem muito dinheiro e não sabe com o que gastar", escreveu um internauta. Outro afirmou "nunca mais serão campeões mundiais desse jeito".