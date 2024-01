Vasco e Flamengo estreiam na Copa São Paulo de Juniores e Botafogo pode avançar

A Copa São Paulo de Juniores, na sua 54ª edição, será um pouco mais tranquila nesta sexta-feira com 14 jogos. Oito deles ainda serão pela primeira rodada, incluindo as estreias de dois clubes cariocas: Vasco e Flamengo. Os outros seis jogos já darão início na segunda rodada, que contará com o Botafogo-RJ lutando pela liderança e até mesmo classificação antecipada.

Tetracampeão, sendo o último título em 2018, o Flamengo estreia diante do São José-RS, às 17h30, em Osasco, pelo Grupo 19. Mais cedo, às 15h15, Osasco Audax e São Bento também fazem o primeiro jogo.

O Vasco, campeão em 1992 e finalista recentemente, em 2019, terá o Macapá-AP como primeiro desafio, às 15h15, em Guarulhos. O Grupo 29 ainda contará com o duelo entre Flamengo-SP e Potyguar-RN. Entre outros destaques da primeira rodada, estão as estreias de Coritiba e Náutico contra Canaã-DF e Trindade-GO, respectivamente.

O grande destaque dos jogos da segunda rodada será o Botafogo, que venceu na estreia e briga pela liderança com a Francana-SP. Os dois têm três pontos no Grupo 5 e, se ambos vencerem, garantirão classificação antecipada. Os cariocas encaram o Rio Claro, às 21h30, enquanto os paulistas duelam com o Tiradentes-PI, às 19h15.

O Athletico-PR, líder isolado do Grupo 2 com três pontos, encara a Portuguesa-RJ e avançará em caso de vitória. Após vencerem na estreia, Gama-DF e Ceará fazem confronto de líderes do Grupo 8 e o vencedor ficará bem perto da vaga no mata-mata.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA

1ª RODADA

11h

Juventus-SP x Monte Azul-SP

13h

Sharjah Brasil-SP x XV de Piracicaba-SP

Flamengo-SP x Potyguar CN-RN

13h15

Coritiba-PR x Canaã-DF

15h15

Audax-SP x São Bento-SP

Náutico-PE x Trindade-GO

Vasco-RJ x Macapá-AP

17h30

Flamengo-RJ x São José-RS

2ª RODADA

17h

Gama-DF x Ceará-CE

Catanduva-SP x Sparta-TO

19h15

Lemense-SP x Rondoniense-RO

Portuguesa-RJ x Athletico-PR

Francana-SP x Tiradentes-PI

21h30

Rio Claro-SP x Botafogo-RJ